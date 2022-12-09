Пуэр – уникальный китайский чай с изысканным вкусом и ароматом. Он обладает целебными свойствами, помогает расслабиться или же, наоборот, взбодриться в зависимости от сорта. Обладает ни с чем несравнимыми характеристиками букета, которые порой раскрываются самыми невероятными сочетаниями. Каждый ценитель этого напитка знает не только о его положительном влиянии на наш организм, но и о том, что для получения максимального наслаждения необходимо правильно заварить чай. Ну а если вы все еще ищите лучшие сорта пуэра, предлагаем вам познакомиться с ассортиментом магазина otvar.by. Только здесь вы найдете многообразие вариантов, которые подойдут как настоящим ценителям чая, так и тем, кто только начинает свое знакомство с ним.
Виды пуэра
Пуэр – вид ферментированного чая, который широко распространен по всему миру. Вкус напитка полностью зависит от сорта, степени зрелости, соблюдения правил хранения, методов обработки, ну и, конечно же, от способа заваривания. Однако, прежде чем отвечать на вопрос «Как заваривать пуэр», необходимо разобраться в его видах. От сорта напитка зависит способ приготовления, а именно температурный режим, время.
Всего выделяют две разновидности пуэра по способу ферментации:
- Шен пуэр – «сырой». Имеет светло-зеленый или медовый оттенок. Аромат шен пуэра очень многообразный. Вы можете встретить фруктовые, цветочные вариации, а также их сочетания. Также нередко для данного сорта наличие легкого молочного или ментолового послевкусия. На организм данный сорт чая действует расслабляюще.
- Шу пуэр – «выдержанный». Темный, коричневый, насыщенный оттенок. Часто в аромате можно почувствовать ноты чернослива, мокрой земли, осенних листьев, горького шоколада или древесины. Шу Пуэр помогает взбодриться, отлично тонизирует и заряжает энергией.
Шен и Шу пуэр отличается друг от друга насыщенностью, ароматом и вкусом. Каждый напиток имеет свои особенности, которые можно ощутить более ярко, правильно заварив чай. Наиболее капризны в приготовлении шен пуэры. Часто справиться с ними могут исключительно профессионалы, знающие традиции и особенности классический чайных церемоний. Шу пуэры же более простые, к тому же, в нашей стране их предпочитает 90% любителей данного напитка.
Как правильно заваривать пуэр
Для того чтобы ваш напиток получился идеальным на вкус, полностью раскрыл свой аромат и принес максимум пользы, важно следовать простым правилам, а также знать сколько заваривать пуэр.
В классической чайной церемонии мастера придерживаются определенных правил, однако в домашних условиях, они могут немного изменяться в зависимости от ваших индивидуальных вкусов и предпочтений. Не расстраивайтесь, если с первого раза, вам не удалось добиться нужной насыщенности. Помните, искусство заваривания чая — очень тонкое и изящное мастерство, которое требует частой практики.
Количество заварки
Количество заварки напрямую зависит от объема вашего чайника. Так, например, на 150 мл. воды будет достаточно 10-12 гр. заварки. Если вы хотите получить более мягкий, нежный вкус, уменьшите количество до 5 гр. (1-2 чайные ложки).
Проще всего отмерить необходимое количество, если вы выбрали рассыпчатый чай. Здесь обычно не возникает никаких трудностей. Гораздо сложнее дело обстоит с прессованным пуэром. Часто «блины» хранятся по несколько лет, в связи с этим становятся жесткими. Их сложно разделить на отдельные части, поэтому нужно использовать специальный инструмент (шило для пуэра). Конечно, справиться с задачей можно и при помощи обычного кухонного ножа, однако лучше всего приобрести специальный. Он продается в специализированных чайных магазинах и предназначен исключительно для чая.
Согласно китайской традиции, разделять спрессованный чай нужно пластами, не повреждая листья. Они должны быть целостными и сохранить свою структуру, чтобы напиток получился идеальным.
Процедура деления на части имеет свои особенности:
- Отделять пласт нужно с торца. Нож необходимо расположить так, чтобы он попал между волокнами, не повредив их структуру;
- Для определения необходимого количества заварки, разделите спрессованный чай на небольшие кусочки размером по 2-3 см. Так вам будет проще определить размер порции;
- При разделении «блина» крайне важно не раскрошить чаинки. В противном случае чай может приобрести неприятную горечь.
Отмерить необходимое количество заварки вам помогут обычные кухонные весы. Если вы любитель данного напитка и желаете сделать все по правилам, вам стоит обзавестись данным атрибутом. Конечно, измерить размер одной порции можно и на глаз при помощи чайной ложки, однако в данном случае пропорции будут всегда неточными.
Качество воды
Для того чтобы ваш напиток получился вкусным, ароматным важно выбрать качественную воду. Она не должна содержать в себе привкуса хлорки или водопроводных труб. Классически для заваривания чая используют родниковую воду. Однако найти ее в современном мире достаточно проблематично. Кроме всего, она должна быть слабоминерализованная. Чем больше минералов в составе воды, тем она жестче, качество полученного напитка будет в разы ниже, чем вы могли получить изначально.
Также не стоит использовать воду, которая подвергалась кипячению более 1 раза, это также негативно отразится на вкусе напитка.
Оптимальным вариантом для заваривания пуэра является отфильтрованная вода, очищенная от примесей и минералов. Также вы можете приобрести бутилированный продукт.
Температура воды
Температура воды очень важна для раскрытия вкуса напитка. Она зависит от сорта чая напрямую. Так, например, шу пуэр заваривают при температуре 90 – 95 градусов. При меньших показателях он попросту не раскроется. Шен пуэр заваривают в температурном диапазоне 85-95 градусов. Температура зависит от возраста чая. Чем он старше, тем горячее должна быть вода.
Если вы зальете заварку теплой водой, то, вероятнее всего, вы попросту испортите чай. Он не сможет раскрыть аромат и вкус даже при длительном настаивании. Именно поэтому, если вы сомневаетесь в том, что сможете верно определить температурный режим, можно приобрести специальный термометр, хотя в большинстве случаев любители напитка обходятся без него.
Выбор посуды для заваривания
Отвечая на вопрос как заваривать пуэр, стоит сказать об используемой посуде. Она играет далеко не последнюю роль в процессе. Традиционно для настаивания напитка использовали глиняный чайник или гайвань (чаша с крышкой). Сосуды из таких материалов достаточно плотные, толстые. Они долго сохраняют тепло, поддерживают температуру напитка, позволяя ему полностью раскрыть свой вкус и аромат.
Если говорить более точно, то для проведения чайной церемонии вам может понадобиться:
- Чайник (предпочтительнее изготовленный из глины);
- Типод гунфу — наиболее удобный вариант емкости для заваривания. Широко используется в современных классических церемониях. Изготовлен из стекла. Имеет отделение для заварки и кнопку.
- Кружка, блюдце – если вы не планируете соблюдать все каноны чайной церемонии, то можно взять абсолютно любую емкость, из которой вам будет удобно пить.
- Гайвань – широкая чаша с крышкой. Подходит как для приготовления напитка, так и его распивания. Хорошо держит тепло. Не впитывает посторонние запахи и вкусы.
- Нож для отделения пластов пуэра.
- Декоративная подставка – может пригодиться для нарезания пуэра или для вашей кружки.
Если вы являетесь заядлым любителем пуэра, то всегда можно приобрести уже готовые наборы для чайных церемоний.
Время заваривания
Время заваривания зависит от сорта пуэра и ваших вкусовых предпочтений. Оно может варьироваться от 10-15 секунд до 3-5 минут, а иногда и больше. Важно также соблюдать меру. Не стоит разливать чай слишком рано или передерживать его. В первом случае вы получите простую воду с травянистым привкусом, во-вторых, чай повышенной терпкости, который не каждому придется по вкусу.
Метод пролива (классический способ заваривания пуэра)
Самый распространенный метод заваривания чая. Является классическим и применяется во многих чайных церемониях. Для того, чтобы заваривать пуэр методом пролива, следуйте простым шагам:
- Прогрейте чайник. Для этого необходимо залить чайник кипятком, подождать несколько секунд и слить воду. Это обязательная процедура перед началом заваривания. Она помогает чаю раскрыться быстрее, обеспечив равномерный прогрев. Кроме всего прогретый чайник будет дольше держать тепло.
- Первое заваривание. Первое заваривание необходимо для того, чтобы очистить заварку. Стоит помнить о том, что пуэр, как и любой другой вид чая может содержать следы пыли и прочие нежелательные загрязнения, которые мы и смываем крутым кипятком. Для этого засыпьте необходимое количество чая в чайник. Слегка покрутите его, чтобы листочки равномерно распределились по всей таре, налипли на стенки. Кипятком залейте пуэр, подождите несколько секунд и слейте воду (не более 10 секунд). Не стоит жалеть первой заварки, она носит подготовительный характер и не несет в себе абсолютно никакой ценности.
- Заваривание напитка. Самый главный этап, в процессе которого мы и получаем тот самый вкусный, насыщенный пуэр с благородным ароматом. Возьмите нагретую до необходимой температуры воду, залейте в чайник с заваркой. Подождите несколько минут и приступайте к дегустации. Заваривать напиток можно до 7 раз в зависимости от сорта. Как правило, вкус раскрывается полностью после третьей проливки. После 5 заваривания насыщенность постепенно угасает и идет на спад. С каждым новым завариванием время ожидания перед дегустацией стоит увеличивать на несколько минут (в среднем в 1,5 – 2 раза дольше предыдущего заваривания).
После завершения чайной церемонии обязательно очистите чайник от остатков заварки, промойте его и уберите до следующего раза. Не стоит оставлять продукт внутри, так как он может испортиться, заплесневеть, снизить качество глиняной посуды.
Домашние способы заваривания пуэра
Если у вас нет классического глиняного чайника или гайваня, не стоит огорчаться. Приготовить вкусный, ароматный пуэр можно и при помощи другой посуды.
Как заварить листовой пуэр в кружке
Мастера чайных дел, негативно относятся к такому способу заваривания, аргументируя это полным отсутствием эстетики и нарушением традиций. Однако, если у вас нет времени на церемонии, а насладиться вкусным напитком хочется прямо сейчас, приготовьте кружку.
Она может быть абсолютно из любого материала – керамика, стекло и т.д. Это не имеет значения. Далее прогрейте ее небольшим количеством кипятка. Стенки кружки должны быть теплыми. Вылейте воду и положите чая. На 200 мл будет достаточно 3 гр. заварки. Залейте горячую воду и подождите около 5 минут. После вы сможете насладиться вкусным, ароматным напитком.
Как заварить пуэр в чайнике «тип-топ»
«Тип-топ» — американское название электрического чайника с кнопкой. Его особенность в том, что он имеет небольшой отсек для заварки. При нажатии кнопки капсула открывается, листья остаются в отсеке отдельно от напитка.
Для заваривания прогрейте его небольшим количеством воды, затем слейте жидкость. В отсек для заварки засыпьте пуэр (примерно 1 – 1,5 чайных ложки). Добавьте кипяток. Классическая капсула «тип-топа» вмещает около 200 мл. Это будет вполне достаточно. Нажмите на кнопку. Тем самым промыв его пыли. Слейте воду.
Далее повторно заливаем чайник и оставляем на 30-40 секунд. Нажимаем на кнопку. Тем самым дав чаю и воде смешаться. Теперь можно разливать напиток по чашкам и наслаждаться.
Как заварить прессованный пуэр в обычном чайнике
Лучше всего использовать чайник из жаропрочного стекла. Так ваша церемония чаепития пройдет более эстетично. Но если такового нет, не расстраивайтесь. Подойдет и обычный вариант.
Поставьте воду кипятиться. После закипания помешайте ее и добавьте пуэр. Обычно на 500 мл необходимо около 5-7 грамм чая. Подождите несколько секунд (20-30) и выключите огонь. Не забудьте дать напитку настояться перед употреблением. Для получения насыщенности среднего уровня хватает 5-7 минут. Если вы любите более терпкий чай, увеличьте данное время.
Заваривание чая во френч-прессе
Френч-пресс имеется практически в каждом доме, поэтому можно прибегать к его использованию для заваривания пуэра. Для этого прогрейте емкость кипятком, слейте воду. Не забывайте, что стенки должны быть теплыми. Добавьте необходимое количество чая, залейте кипятком. По желанию можно слить первую воду спустя 5-9 секунд, таким образом промыв листья от пыли. Далее заливаем кипяток повторно и даем чаю настояться. Помните, что готовый напиток нужно сливать полностью из тары перед повторным употреблением.
Как заварить пуэр в термосе
Если вы собрались на природу или в поездку, это не означает, что стоит отказывать себе в удовольствии насладиться великолепным, терпким вкусом пуэра. Возьмите термос, прогрейте его при помощи кипятка. Воду слейте. Отмерьте нужное количество чая. Как правило, на 1 литр воды берут около 10 гр. пуэра. Поместите заварку в термос и залейте кипятком. Закройте крышкой. Такой способ заваривания позволит получить насыщенный, терпкий вкус, ведь напиток будет настаиваться дольше обычного, особенно если вы берете его с собой в путешествие.
Существует множество способов заваривания пуэра. Любители данного напитка изобретают все новые и новые способы для его приготовления, которые часто выручают при отсутствии времени или подходящих для чайной церемонии приборов. Мастера отрицают такие методы, являясь строгими приверженцами классических обрядов. Однако, стоит сказать, что несмотря на то, что заваривание пуэра в термосе, кружке или френч-прессе лишает вас эстетического наслаждения, вкус у чая остается прежним.
Нестандартные методы заваривания пуэра
Помимо классического метода пролива, пуэр можно варить. Данный метод также широко применяется и любим многими гурманами. Однако, знаете ли вы, что варить его можно на молоке или на вишневом соке? На сегодня известно множество вариаций рецептов, которые наполняют классический китайский чай новыми, необычными нотами.
Как приготовить пуэр на молоке
Варка пуэра на молоке — рецепт для настоящих гурманов. Добавка смягчает вкус, но не меняет его, не портит. Готовить такой напиток достаточно просто. Лучше всего использовать не очень дорогие сорта, так как премиальные чаи лучше все же пить в чистом виде.
- Листья пуэра замочите в небольшом количестве горячей воды.
- Молоко (250 мл) поставьте на ровное пламя. Лучше всего готовить напиток в жаропрочном чайнике. После закипания отлейте 100 мл в чашку и после начните медленно вливать молоко обратно в емкость. Делается это для того, чтобы продукт насытился кислородом.
- Начните размешивать молоко. В образовавшуюся воронку засыпьте листья пуэра (1-2 чайных ложки).
- Варите напиток еще 2-5 минут. После выключите и настаивайте около 2 минут.
Количество заварки вы можете регулировать самостоятельно. Все зависит от ваших вкусовых предпочтений. Также не стоит варить сразу большой объем, особенно если вы пробуете напиток впервые. Такой чай, не стоит хранить долго. Остатки слейте после завершения чайной церемонии.
Пуэр на вишневом соке
Вишневый сок, добавленный в чай смягчает вкус и придает легкую кислинку, фруктовое послевкусие. Также по своему желанию вы можете добавить в напиток при приготовлении корицу и гвоздику.
- Кипящей водой (200 мл) заливаем прессованный или рассыпной лист (около 3-5 гр. по вкусу). Оставляем вариться на медленном огне. Можно использовать жаропрочный чайник и специальную свечу.
- По истечении 5 минут добавляем сок в пропорциях 1:1. По желанию можно добавить немного специй. Оставляем вариться еще 5 минут.
- Даем настояться и приступаем к дегустации.
После приготовления напитку необходимо настояться не менее 20-30 секунд. Если вы любите более терпкие вкусы, время можно увеличить. Также можно отказаться от добавления воды, используя сок в количестве 400 мл.
Правила сочетания пуэра с добавками
Как вы уже могли понять, при заваривании пуэра можно использовать не только воду, но и дополнительные ингредиенты. Однако, для того, чтобы получить по-настоящему вкусный напиток, необходимо знать, с чем именно можно сочетать данный сорт чая.
Для проведения экспериментов по смешиванию рекомендуется брать шу-пуэр. Он наилучшим образом подстраивается под различные вкусовые вариации фруктов, ягод, трав (порой даже лучше, чем классический черный чай). Его можно смешивать даже с компонентами, требующими длительного настаивания. Например, с шиповником или боярышником.
Шу пуэр отлично гармонирует с дополнительными вкусами, при этом не теряет своей уникальности и плотности. При длительном настаивании сорт не будет горчить, а добавки не смогут перекрыть его природный букет.
С пуэром отлично сочетаются:
- Малина;
- Клубника;
- Вишня;
- Шиповник;
- Персик;
- Лимон;
- и многое другое.
Данные компоненты можно включать в состав напитка при его приготовлении. Однако, помните о сочетаемости самих компонентов между собой, а также об их количестве. Не стоит добавлять в пуэр, приготовленный на молоке, свежую малину или клубнику. Также, как и не стоит сочетать напиток, приготовленный на дыне или груше, с имбирем. Существует масса вариаций приготовления пуэра, не бойтесь экспериментировать и искать тот вариант, который покорит вас с первого глотка.
Как правильно пить пуэр
В Китае традиционно 95% всех чаепитий проводится при помощи использования гайваня. В чайнике из глины заваривают напиток, когда хотят неторопливо насладиться его вкусом и ароматом, без спешки, в спокойной обстановке. Кроме того, такую посуду удобно переносить или брать с собой при необходимости. Именно Китай является родиной всех чайных церемоний, поэтому здесь не принято пить пуэр на бегу или в спешке.
В Азии после того, как заварили чай в гайвани практически сразу разливают его по пиалам. Напиток не настаивается и получается очень легким. Несмотря на то, что заварка не успевает раскрыться и отдать воде свой аромат, вкус, такой чай получается в меру приятным, освежающим. Также он отлично утоляет жажду.
В нашей же стране, как правило, чай настаивают по 20-30 минут. Напиток получается терпким, плотным, ароматным. После настаивания его разливают и также неторопливо наслаждаются им в спокойной, приятной атмосфере.
Если же говорить об общих принципах употребления пуэра, то стоит сказать, что правильно все же дать заварке немного настояться. Пить его стоит небольшими глотками, смакуя вкус и вдыхая приятный аромат. Обстановка должна быть спокойной и умиротворяющей, чтобы получить от чайной церемонии максимум положительных эмоций.
Также помните и о свойствах пуэра. Напиток тонизирует и бодрит, поэтому употреблять его рекомендуется в первой половине дня, если, кончено, вы не планируете бодрствовать всю ночь.
Комментарии (6)
Хорошая статья для начинающих
Неплохая статья, с общего все моменты учтены, но всё же, я бы советовал подбирать заварку под себя, где-то минутой больше/меньше и так далее
Спасибо за материал, получилось заварить хорошо
Не совсем понял как заваривать, пришлось звонить Вам) ну хотя бы кто-то мне ответил и объяснил)
Спасибо за объяснение, теперь получилось вкусно
Хорошая статья, пойдет в закладки для регулярного просмотра)