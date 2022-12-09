Пуэр – вид ферментированного чая, который широко распространен по всему миру. Вкус напитка полностью зависит от сорта, степени зрелости, соблюдения правил хранения, методов обработки, ну и, конечно же, от способа заваривания. Однако, прежде чем отвечать на вопрос «Как заваривать пуэр», необходимо разобраться в его видах. От сорта напитка зависит способ приготовления, а именно температурный режим, время.

Всего выделяют две разновидности пуэра по способу ферментации:

Шен пуэр – «сырой». Имеет светло-зеленый или медовый оттенок. Аромат шен пуэра очень многообразный. Вы можете встретить фруктовые, цветочные вариации, а также их сочетания. Также нередко для данного сорта наличие легкого молочного или ментолового послевкусия. На организм данный сорт чая действует расслабляюще.

– «сырой». Имеет светло-зеленый или медовый оттенок. Аромат шен пуэра очень многообразный. Вы можете встретить фруктовые, цветочные вариации, а также их сочетания. Также нередко для данного сорта наличие легкого молочного или ментолового послевкусия. На организм данный сорт чая действует расслабляюще. Шу пуэр – «выдержанный». Темный, коричневый, насыщенный оттенок. Часто в аромате можно почувствовать ноты чернослива, мокрой земли, осенних листьев, горького шоколада или древесины. Шу Пуэр помогает взбодриться, отлично тонизирует и заряжает энергией.

Шен и Шу пуэр отличается друг от друга насыщенностью, ароматом и вкусом. Каждый напиток имеет свои особенности, которые можно ощутить более ярко, правильно заварив чай. Наиболее капризны в приготовлении шен пуэры. Часто справиться с ними могут исключительно профессионалы, знающие традиции и особенности классический чайных церемоний. Шу пуэры же более простые, к тому же, в нашей стране их предпочитает 90% любителей данного напитка.